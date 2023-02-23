Полузащитник АЕКа: Матч против Днепра-1 будет очень тяжелым и историческим

В рамках ответного матча 1/16 финала ЛК СК Днепр-1 примет АЕК из Ларнаки.

Хавбек киприотского клуба Имад Фараж поделился мыслями о встрече с украинским клубом.

Фараж заявил, что с его точки зрения, этот матч будет очень тяжелым и несет историческую важность.

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"Завтра будет очень тяжелая и историческая игра и лично для меня, и для всей команды. Считаю, что мы должны сыграть как можно лучше для своих болельщиков и показать достойную игру. Надо будет показать уверенность, последовательно мыслить на поле и сконцентрироваться на матче, забыв результат первой встречи.

Если ты держишь в голове результат прошлого матча, то трудно сконцентрироваться на игре будущей. Здесь может сказаться и недооценка соперника. Завтра нам будет тяжело, но мы хотим сыграть как можно лучше и пройти в следующий раунд.

Мы максимально концентрируемся на этой игре и думаем только о ней. Нам нужно выложиться на полную, и мы должны быть готовыми к тому, что нас ожидает очень сложная игра", - сказал Фараж.

Напомним, матч между СК Днепром-1 и АЕКом состоится 23 февраля в 19:45 по Киеву.