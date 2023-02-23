iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полузащитник АЕКа: Матч против Днепра-1 будет очень тяжелым и историческим

Имад Фараж высказался о предстоящем поединке.
Сегодня, 00:49
Имад Фараж / scdnipro1.com.ua
Имад Фараж / scdnipro1.com.ua

В рамках ответного матча 1/16 финала ЛК СК Днепр-1 примет АЕК из Ларнаки.

Хавбек киприотского клуба Имад Фараж поделился мыслями о встрече с украинским клубом.

Фараж заявил, что с его точки зрения, этот матч будет очень тяжелым и несет историческую важность.

Читай также: Днепр-1 - АЕК Ларнака: прогноз на матч 23.02.2023 Лиги Конференций

"Завтра будет очень тяжелая и историческая игра и лично для меня, и для всей команды. Считаю, что мы должны сыграть как можно лучше для своих болельщиков и показать достойную игру. Надо будет показать уверенность, последовательно мыслить на поле и сконцентрироваться на матче, забыв результат первой встречи.

Если ты держишь в голове результат прошлого матча, то трудно сконцентрироваться на игре будущей. Здесь может сказаться и недооценка соперника. Завтра нам будет тяжело, но мы хотим сыграть как можно лучше и пройти в следующий раунд.

Мы максимально концентрируемся на этой игре и думаем только о ней. Нам нужно выложиться на полную, и мы должны быть готовыми к тому, что нас ожидает очень сложная игра", - сказал Фараж.

Напомним, матч между СК Днепром-1 и АЕКом состоится 23 февраля в 19:45 по Киеву.


Статьи по теме

Интер - Порту 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов Интер - Порту 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Evil Genius, Team Liquid обыграли HellRaisers The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Evil Genius, Team Liquid обыграли HellRaisers
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
ESL Pro League Season 17: G2 обыграли Eternal Fire, Evil Geniuses уступили Cloud9 ESL Pro League Season 17: G2 обыграли Eternal Fire, Evil Geniuses уступили Cloud9
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:50
Интер - Порту 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига конференций00:49
Полузащитник АЕКа: Матч против Днепра-1 будет очень тяжелым и историческим
Киберспорт00:43
The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Evil Genius, Team Liquid обыграли HellRaisers
Лига Чемпионов00:26
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
Киберспорт00:18
ESL Pro League Season 17: G2 обыграли Eternal Fire, Evil Geniuses уступили Cloud9
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Лига чемпионов: Лейпциг вырвал ничью у Манчестер Сити, Интер дожал Порту
Лига Чемпионов23:55
РБ Лейпциг разошелся миром с Манчестер Сити
Лига Чемпионов23:54
Интер вырвал победу у Порту благодаря голу Лукаку
Европа23:36
Хави: Двери Барселоны всегда будут открыты для Месси
Лига Чемпионов23:27
Онана "наехал" на Джеко в матче с Порту - Чалханоглу разрешил конфликт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK