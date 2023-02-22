Днепр-1 - АЕК Ларнака: прогноз на матч 23.02.2023 Лиги Конференций

Команды встретятся в поединке 1/16 финала Лиги Конференций-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 23 февраля, в Словакии состоится второй матч противостояния 1/16 финала Лиги Конференций-2022/23, в котором сойдутся спортивный клуб Днепр-1 и АЕК Ларнака.

Еврокубковая игра пройдет в городе Кошице на Кошицкой футбольной арене. Начало поединка запланировано на 19:45 по Киеву.

Коэффициент и ставки на матч 1/16 финала Лиги Конференций Днепр-1 - АЕК Ларнака

Во втором еврокубковом поединке фаворитами встречи являются подопечные Александра Кучера. Букмекеры считают, что во второй игре хорошие шансы на победу имеет украинская команда.

Прогноз букмекеров на матч Днепр-1 - АЕК Ларнака:

победа Днепр-1 - 2,23

ничья - 3,2

победа АЕК Ларнака - 3,45

По мнению букмекеров, во второй игре можно не ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,09.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,81.

На общий проход в противостоянии букмекеры выделяют фаворитом именно кипрский клуб, который выиграл первый матч. Шансы на проход в следующий раунд турнира у украинской команды составляют - 3,15, а успех АЕК Ларнаки оценивается в 1,36.

Статистика противостояния АЕК Ларнака - Днепр-1

Украинская команда дебютировала в еврокубках в текущем сезоне, но уже успела провести несколько игр с кипрской командой. Эти встречи проходили в квалификации Лиги Европы. Тогда АЕК Ларнака оказалась лучшей, победив в двух играх подряд. Учитывая первый поединок в плей-офф Лиги конференций, то статистика полностью на стороне киприотов.

Днепр-1 - АЕК Ларнака

0 Победы 3

1 Голы 6

АЕК Ларнака – Днепр-1 1:0

Гол: Гарсия, 85

АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия — Понс, Луиш Густаву (Гонсалес, 90+2) — Фараж (Энглеза, 90+2), Тричковские (Николич, 65), Яколиш (Касас, 88) — Лопеш Оер, 88).

Днепр-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш (Горбунов, 46) — Бабенко, Рубчинский (Танчик, 58) — Гуцуляк, Пихоленок (Когут, 89), Пеголу (Бланко, 46) — Довбик (На ).

Предупреждение: Гарсия – Амаш, Танчик, Кучер (тренер)

В преддверии еврокубкового поединка кипрский клуб в своем национальном чемпионате потерял очки, проиграв АЕК Лимасоу (1:2). Днепр-1 же матч не проводил, готовясь к игре в тренировочном режиме.