Результаты жеребьевки Лиги Конференций
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций-2022/23. Узнай на ISPORT.ua все пары турнира.
В швейцарском Ньоне в европейском доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Конференций.
По итогам жеребьевки было определено восемь пар команд, которые сойдутся в двухматчевом противостоянии. Победители пройдут в 1/4 финала, а проигравшие - вылетят.
Во время жеребьевки команды были поделены на две группы: 8 коллективов, которые заняли первые места в своих группах в Лиге конференций, и 8 клубов, ставших победителями первого раунда плей-офф.
Итоги жеребьевки
- АЕК Ларнака (Кипр) - Вест Хэм (Англия)
- Фиорентина (Италия) - Сиваспор (Турция)
- Лацио (Италия) - АЗ (Нидерланды)
- Лех (Польша) - Юргорден (Швеция)
- Базель (Швейцария) - Слован Братислава (Словакия)
- Шериф (Молдова) - Ницца (Франция)
- Андерлехт (Бельгия) - Вильярреал (Испания)
- Гент (Бельгия) - Истанбул Башакшехир (Турция)
Первые поединки стадии 1/8 финала пройдут 9 марта, тогда как ответные матчи состоятся 16 марта.
Напомним, сегодня также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер также получил своего соперника, которым стал клуб из