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Результаты жеребьевки Лиги Конференций

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций-2022/23. Узнай на ISPORT.ua все пары турнира.
Сегодня, 14:20
Лацио / Getty Images
Лацио / Getty Images

В швейцарском Ньоне в европейском доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Конференций.

По итогам жеребьевки было определено восемь пар команд, которые сойдутся в двухматчевом противостоянии. Победители пройдут в 1/4 финала, а проигравшие - вылетят.

Во время жеребьевки команды были поделены на две группы: 8 коллективов, которые заняли первые места в своих группах в Лиге конференций, и 8 клубов, ставших победителями первого раунда плей-офф.

Итоги жеребьевки

  • АЕК Ларнака (Кипр) - Вест Хэм (Англия)
  • Фиорентина (Италия) - Сиваспор (Турция)
  • Лацио (Италия) - АЗ (Нидерланды)
  • Лех (Польша) - Юргорден (Швеция)
  • Базель (Швейцария) - Слован Братислава (Словакия)
  • Шериф (Молдова) - Ницца (Франция)
  • Андерлехт (Бельгия) - Вильярреал (Испания)
  • Гент (Бельгия) - Истанбул Башакшехир (Турция)

Первые поединки стадии 1/8 финала пройдут 9 марта, тогда как ответные матчи состоятся 16 марта.

Напомним, сегодня также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер также получил своего соперника, которым стал клуб из 


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