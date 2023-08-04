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Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций 04.08.2023

Полтавский клуб завершил выступление в еврокубках.
Сегодня, 08:30
Дила - Ворскла / ФК Ворскла
Дила - Ворскла / ФК Ворскла

В рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций Ворскла уступила Диле (1:3) и вылетала из турнира.

Грузинский клуб вышел вперед в концовке первого тайма после грубой ошибки голкипера полтавчан Исенко.

После перерыва Дила забила второй, но Степанюк моментально отличился, что позволило сравнять счет по сумме двух встреч.

В концовке хозяева вновь поразили ворота Ворсклы, что стало фатальным для украинской команды.

Вашему вниманию видео всех голов матча Дила - Ворскла:

Дила - Ворскла 3:1
Голы: Парулава, 44, Ковталюк, 73, Гейл, 86 - Степанюк, 74

Дила: Кучеренко - Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон - Жеан Виктор, Сантос, Парулава (Сардалишвили, 62) - Гомис (Кухианидзе, 76), Ковталюк, Гейл.

Ворскла: Исенко - Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 73), Сантана, Крупский (Нестеренко, 56) - Фелипе (Бацула, 35), Павлюк, Скляр, Кане - Юрченко (Челядин, 73), Степанюк.

Предупреждения: Павлюк, Сантана


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Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

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