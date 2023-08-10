Безус отличился шестым голом в третьем подряд еврокубковом матче
Украинский полузащитник кипрской Омонии Роман Безус записал на свой счет очередной гол в еврокубковой кампании своей команды.
Украинец вышел в стартовом составе на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против Мидтьюлланда и под конец первого тайма открыл счет в поединке.
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На 38-й минуте после ошибки игрока команды соперника Безус подхватил мяч перед штрафной и из-под защитника отправил его в ворота.
GOAL! Omonia 1-0 Midtjylland (38 Roman Bezus) pic.twitter.com/fqdD0KJu26— Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023
Этот результативный удар так и остался единственным в поединке и принес Омонии домашнюю победу 1:0.
Для Безуса этот гол стал уже шестым в трех подряд матчах квалификации Лиги конференций. Ранее украинский полузащитник забил пять мячей во втором раунде в противостоянии с Габалой - хет-трик в первой игре и дубль в ответном матче.
Ранее Безус изъявил желание вернуться в сборную Украины.
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