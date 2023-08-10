Безус отличился шестым голом в третьем подряд еврокубковом матче

Безус забил шестой гол в отборе Лиги конференций / omonoiafc.com.cy

Украинский полузащитник кипрской Омонии Роман Безус записал на свой счет очередной гол в еврокубковой кампании своей команды.

Украинец вышел в стартовом составе на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против Мидтьюлланда и под конец первого тайма открыл счет в поединке.

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На 38-й минуте после ошибки игрока команды соперника Безус подхватил мяч перед штрафной и из-под защитника отправил его в ворота.

GOAL! Omonia 1-0 Midtjylland (38 Roman Bezus) pic.twitter.com/fqdD0KJu26 — Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023

Этот результативный удар так и остался единственным в поединке и принес Омонии домашнюю победу 1:0.

Для Безуса этот гол стал уже шестым в трех подряд матчах квалификации Лиги конференций. Ранее украинский полузащитник забил пять мячей во втором раунде в противостоянии с Габалой - хет-трик в первой игре и дубль в ответном матче.

Ранее Безус изъявил желание вернуться в сборную Украины.

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