УЕФА официально перенес матч Маккаби Тель-Авив - Заря

УЕФА перенес матч третьего тура группового этапа Лиги конференций Маккаби Тель-Авив - Заря из-за военных действий в Израиле.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, еврокубковый поединок должен быть сыгран в субботу, 25 ноября, а не 26 октября, как планировалось изначально.

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В УЕФА постановили, что матчи под эгидой организации не будут проводиться в Израиле до последующего сообщения. Израильская футбольная ассоциация и клубы Маккаби Хайфа и Маккаби Тель-Авив получили просьбу предложить альтернативные стадионы (которые должны отвечать всем требованиям УЕФА) за пределами страны для проведения там номинально домашних матчей до тех пор, пока это решение остается в силе.

Стоит отметить, что на 25 ноября у Зари также запланирован гостевой матч с Колосом в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

Ранее Заря выступала против переноса поединка с Маккаби Тель-Авив и предлагала альтернативные варианты.

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