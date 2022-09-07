Яремчук и Соболь - в запасе на матч против Байера
Украинцы смогут помочь своей команде, выйдя на замену.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский Брюгге встретится с немецким Байером.
Наставник "черно-синих" Карл Хуфкенс определился со стартовым составом на данный матч.
Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались в запасе.
Our starting line-up for tonight! ✨ #CLUB04 #UCL pic.twitter.com/LMiNhT05uw— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 7, 2022
Матч Брюгге - Байер начнется в 21:55 по киевскому времени. Трансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO