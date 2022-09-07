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Яремчук и Соболь - в запасе на матч против Байера

Украинцы смогут помочь своей команде, выйдя на замену.
Сегодня, 20:58
Роман Яремчук и Эдуард Соболь / Instagram
Роман Яремчук и Эдуард Соболь / Instagram
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В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский Брюгге встретится с немецким Байером.

Наставник "черно-синих" Карл Хуфкенс определился со стартовым составом на данный матч.

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались в запасе.

Матч Брюгге - Байер начнется в 21:55 по киевскому времени. Трансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов брюгге Эдуард Соболь Роман Яремчук
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