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Яремчук оценил подготовку Украины к матчу с Арменией

Форвард сборной отметил состояние национальной команды.
Сегодня, 09:16
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями предстоящего матча с Арменией в рамках Лиги наций.

По словам футболиста, результат встречи зависит от тренировочного процесса.

"После перелета тяжело себя чувствуешь. Мы летели, было важно провести тренировки, возобновиться. Поэтому все хорошо, готовимся к матчу. Дождь, ливень? Целую ночь не спали, хорошо что дождь начался, немножко пробудился. Это нужно было, нужно было продышаться".

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"То, что было вчера уже история, нужно готовиться к следующим играм, у нас есть все шансы занять первое место. Все начинается с тренировки, если ты хорошо тренируешься, значит, играет лучше", - сказал Яремчук.

Напомним, матч Армения - Украина состоится завтра, 24 сентября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины Роман Яремчук сборная Армении
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