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Испания выиграла пятый трофей в истории

Европейский коллектив пополнил коллекцию титулов.
Сегодня, 07:58
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

В рамках финала Лиги наций сборная Испании одолела Хорватию, что позволило выиграть титул.

Испанская национальная команда завоевала свой первый трофей за последние 11 лет. В последний раз сборная побеждала на чемпионате Европы 20212 года.

Отметим, что для испанцев это пятый турнир в истории:

  • Евро-1964
  • Евро-2008
  • Чемпионат мира-2010
  • Евро-2012
  • Лига наций-2023

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Хорватия - Испания.


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Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций
Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций

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