Испания выиграла пятый трофей в истории
Европейский коллектив пополнил коллекцию титулов.
В рамках финала Лиги наций сборная Испании одолела Хорватию, что позволило выиграть титул.
Испанская национальная команда завоевала свой первый трофей за последние 11 лет. В последний раз сборная побеждала на чемпионате Европы 20212 года.
Отметим, что для испанцев это пятый турнир в истории:
- Евро-1964
- Евро-2008
- Чемпионат мира-2010
- Евро-2012
- Лига наций-2023
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Хорватия - Испания.