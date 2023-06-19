Испания выиграла пятый трофей в истории

В рамках финала Лиги наций сборная Испании одолела Хорватию, что позволило выиграть титул.

Испанская национальная команда завоевала свой первый трофей за последние 11 лет. В последний раз сборная побеждала на чемпионате Европы 20212 года.

Отметим, что для испанцев это пятый турнир в истории:

Евро-1964

Евро-2008

Чемпионат мира-2010

Евро-2012

Лига наций-2023

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Хорватия - Испания.