Самая сексуальная фанатка чемпионата мира в шикарном образе посетила финал Лиги наций
Ивана Кнолл стала украшение финальной игры турнира.
В воскресенье, 18 июня, состоялся финал Лиги наций, в котором сыграли сборные Хорватии и Испании.
Поединок выдался не таким зрелищным, как ожидалось. Победитель определился в серии пенальти, которым стала национальная команда Испании (0:0, 5:4 по пенальти).
Матч посетила самая сексуальная фанатка чемпионата мира - Ивана Кнолл.
Девушка является преданной болельщицей Хорватии.
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Отметим, что у Кнолл есть страница в Instagram. После чемпионата мира в Катаре количество подписчиков увеличилось почти в шесть раз - с 600 тысяч до 3,3 миллиона.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Хорватия - Испания.