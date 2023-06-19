Самая сексуальная фанатка чемпионата мира в шикарном образе посетила финал Лиги наций

В воскресенье, 18 июня, состоялся финал Лиги наций, в котором сыграли сборные Хорватии и Испании.

Поединок выдался не таким зрелищным, как ожидалось. Победитель определился в серии пенальти, которым стала национальная команда Испании (0:0, 5:4 по пенальти).

Матч посетила самая сексуальная фанатка чемпионата мира - Ивана Кнолл.

Девушка является преданной болельщицей Хорватии.

Читай также: Грабители дождались возвращения девушки игрока Валенсии, после чего ограбили его дом

Отметим, что у Кнолл есть страница в Instagram. После чемпионата мира в Катаре количество подписчиков увеличилось почти в шесть раз - с 600 тысяч до 3,3 миллиона.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Хорватия - Испания.