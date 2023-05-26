Грабители дождались возвращения девушки игрока Валенсии, после чего ограбили его дом

К счастью, во время ограбления никто не пострадал, а полиция уже начала расследование.

Девушка вингера Валенсии Джастина Клюйверта стала жертвой ограбления в их доме в Испании, сообщает ESPN.

Ограбление произошло, когда футболиста не было дома, так как он готовился принять участие в матче против Мальорки (0:1) в рамках испанской Ла Лиги.

Трое человек в капюшонах вошли в дом Клюйверта в городе Бетера, рано утром в четверг, 25 мая, и напали на его девушку и еще одного члена семьи.

Джастин Клюйверт и его девушка / https://www.instagram.com/justinkluivert/

Несмотря на случившееся, никто из пострадавших не нуждался в медицинской помощи.

Во время ограбления, которое длилось несколько минут, были похищены ценные вещи, в том числе драгоценности и часы на сумму около 160 тысяч евро.

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Согласно сообщениям, воры ждали, пока девушка 24-летнего нидерландца вернется домой после прогулки с собакой, прежде чем совершить преступление.

На данный момент полиция ведет расследование, а нападавшие находятся в бегах.