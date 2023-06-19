Украина - Мальта: команды определились, в каких формах сыграют
Украинская сборная постарается добыть первую победу в истории над соперником.
В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет матч с национальной командой Мальты в рамках четвертого тура квалификации на чемпионат Европы-2024.
Перед стартом игры стало известно, в каких формах сыграют сборные.
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Подопечные Сергея Реброва проведут матч в синей форме, а Мальта - в белой.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина – Мальта, которая начнется в 19:00 по Киеву.
Источник: УАФ