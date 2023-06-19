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Единственная и сенсационная: Как Украина проиграла Мальте

ISPORT.ua рассказывает о личном противостоянии сборных в преддверии поединка отбора на Евро-2024.
Сегодня, 10:40
Украина - Мальта / УАФ
Украина - Мальта / УАФ

В понедельник, 19 июня, в рамках четвертого тура квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет с Мальтой.

Между собой команды имеют небольшую историю личных встреч – один поединок в 2017 году. Та встреча запомнилась надолго, как украинской сборной, так и Мальте.

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Поражение от Мальты

Подопечные Андрея Шевченко проводили спарринг с Мальтой в Австрии. Тогда специалист проводил широкую ротацию, дав возможность сыграть основному составу, и претендентам на место в старте.

Встреча прошла с обилием моментов сборной Украины, но забила лишь Мальта. Розыгрыш углового закончился голом Муската.

Шевченко в перерыве сменил весь состав за исключением Пятова. Но и это не помогло уйти от поражения, несмотря на большое количество моментов.

Украина — Мальта 0:1

Гол: З. Мускат, 14

Украина: Пятов — Морозюк (Соболь, 46), Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Матвиенко (Бутко, 46) — Сидорчук (Малышев, 46), Степаненко (Шахов, 46) — Ярмоленко (Коноплянка, 46), Коваленко (Шепелев, 46), Малиновский (Цыганков, 46) — Селезнев (Беседин, 46)

Мальта: Хогг (Бонельо, 46) — Кристенсен (Д. Камильери, 67), А. Мускат (Беерман, 90+1), Фенек (Беццина, 82), Агиус — Пизани, Борг (Мэгри, 90+2), З. Мускат (Р. Камильери, 46), Фаилла (Зерафа, 57) —  Эффионг (Мифсуд, 70), Шембри (Гамбин, 61)

Скандал с заменами

Андрей Шевченко провел десять замен в перерыве, оставив лишь Пятова на поле. Последствия такого решения не заставили себя долго ждать.

ФИФА принял решение не признавать встречу в качестве официальной. Все дело в том, что по правилам игры разрешено лишь шесть замен. Отметим, что сборная Мальта совершила девять замен за игру.

По итогу было принято решение не вносить результат поединка в зачет ФИФА. Таким образом, на официальном сайте ФИФА матч Украина – Мальта отсутствует в перечне товарищеских матчей.

Перед поединком отбора на Евро-2024

Сергей Ребров во время своей официальной презентации упомянул игру с Мальтой. Тогда специалист был краток, но предельно точен: «Если кто-то считает, что с Мальтой можно играть любыми футболистами – то мы в 2017 уже играли против этой команды (0:1)».

Так что нет никаких сомнений, что сборная Украины подойдет к игре очень ответственно, чтобы не повторить «успех», который случился в 2017 году.

Отметим, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина – Мальта, которая начнется в 19:00 по Киеву.


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