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"Все научились играть": Ярмоленко назвал причину поражения от Албании

Капитан команды встал на защиту сборной Украины.
Сегодня, 20:07
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко перед матчем Лиги наций с Чехией прокомментировал поражение от Албании (1:2).

По словам футболиста, все игроки национальной команды отдают себе отчет, что нужно бороться за свою страну.

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"Конечно, после матча с Румынией каждый из игроков, находившийся в расположении национальной сборной, сделал выводы. Думаю, это показала наша следующая игра против сборной Словакии. То, что мы проиграли Албании, то не нужно расценивать так, словно мы выходим на поле и не хотим добиться хорошего результата. Ребята тоже переживают. Все понимают, куда они приезжают, что мы представляем страну, где идет война.

Я в первую очередь прихожу на эту пресс-конференцию, чтобы защитить ребят. Не надо на них набрасываться. Мы приезжаем и хотим показывать как можно лучший футбол. Но вы должны понимать, что уже все сборные научились играть в футбол.

Уже нет легких игр. Та сборная Албании, которая была 5 лет назад – это совсем другая команда. Они показали это своей игрой на Евро, показали нашу игру. Потому я считаю, что все отдали максимум сил, но это футбол. Надо из таких матчей делать выводы и двигаться дальше.

По поводу того, что я могу дать молодым, конечно, это опыт. Если молодой игрок хочет у меня спросить – я всегда открытый, всегда готов помочь".

Матч Чехия - Украина состоится во вторник, 10 сентября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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