iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мусиала не поможет сборной Германии в октябрьских матчах Лиги наций

Полузащитник Баварии оказался в лазарете.
Сегодня, 17:44
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала выбыл на неопределенный срок из-за проблем с бедром.

Мюнхенский клуб на своем официальном сайте сообщил, что 21-летний футболист из-за травмы будет вынужден пропустить ближайший матч команды в Бундеслиге с Айнтрахтом, который состоится в воскресенье, 6 октября.

Читай также: Президент Баварии прокомментировал будущее Мусиалы

Кроме того, по информации немецких СМИ, полузащитник не поможет сборной Германии в октябрьских поединках Лиги наций с Боснией и Герцеговиной (11 октября) и Нидерландами (14 октября). Игрок продолжит восстанавливаться от повреждения в расположении клуба.

В текущем сезоне Мусиала провел за Баварию восемь матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мусиала отклонил предложение контракта на фоне слухов о переходе в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария сборная Германии джамал мусиала

Статьи по теме

Капитан Штутгарта, с которым связывался Нагельсманн, сменил футбольное гражданство Капитан Штутгарта, с которым связывался Нагельсманн, сменил футбольное гражданство
"Не стоит переживать": Нойер обсудил возвращение в сборную Германии "Не стоит переживать": Нойер обсудил возвращение в сборную Германии
Экс-игрок сборной Германии написал письмо к себе в прошлое Экс-игрок сборной Германии написал письмо к себе в прошлое
Немецкий футбольный союз пока не обсуждает возвращение Нойера в сборную Немецкий футбольный союз пока не обсуждает возвращение Нойера в сборную
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: битва аутсайдеров в УПЛ, игры Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Черноморец одолел Оболонь, Ингулец сыграет с Карпатами
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Украина19:59
Суперлига: Старый Луцк удержал победу над Говерлой, Ровно обыграло Киев-Баскет
Украина19:58
Карпаты с нереализованным пенальти сыграли вничью с Ингульцом
Формула 119:49
Представитель ФИА рассказал, почему Ферстаппена наказали за ругательство
Европа19:22
Директор Наполи подтвердил переговоры с Кварацхелией по новому контракту
Бокс18:59
"Усика остановит только глухой нокаут": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше
Лига наций18:49
С Ярмоленко, но без Цыганкова и Миколенко: Ребров огласил заявку сборной Украины на матчи Лиги наций
Украина18:42
Ярмоленко и Сваток заменят Цыганкова и Миколенко в заявке сборной Украины
Европа18:35
Травмированный от начала лета форвард Ювентуса выбыл еще минимум на два месяца
Европа18:34
Владелец Манчестер Юнайтед: Не я принимаю решение, оставлять тен Хага или увольнять
Европа18:03
Форвард английского клуба повторил "подвиг" Суареса, за что получил длительную дисквалификацию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK