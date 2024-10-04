Мусиала не поможет сборной Германии в октябрьских матчах Лиги наций

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала выбыл на неопределенный срок из-за проблем с бедром.

Мюнхенский клуб на своем официальном сайте сообщил, что 21-летний футболист из-за травмы будет вынужден пропустить ближайший матч команды в Бундеслиге с Айнтрахтом, который состоится в воскресенье, 6 октября.

Читай также: Президент Баварии прокомментировал будущее Мусиалы

Кроме того, по информации немецких СМИ, полузащитник не поможет сборной Германии в октябрьских поединках Лиги наций с Боснией и Герцеговиной (11 октября) и Нидерландами (14 октября). Игрок продолжит восстанавливаться от повреждения в расположении клуба.

В текущем сезоне Мусиала провел за Баварию восемь матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мусиала отклонил предложение контракта на фоне слухов о переходе в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!