Украина - Грузия: определена бригада арбитров
Австрийские судьи будут работать на матче Лиги наций.
В пятницу, 11 октября, состоится матч между сборными Украины и Грузии в Лиги наций.
УЕФА определился с бригадой арбитров, которые будут работать на поединке.
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Главным арбитром будет 39-летний Юлиан Вайнбергер. На линиях ему помогут Андреас Гайденрайх и Максимилиан Колбич. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Штефан Эбнер.
Матч пройдет Познани на стадионе Enea Arena.
Напомним, Буяльский получил вызов в сборную Украины.
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Источник: УЕФА