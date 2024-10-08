Украина - Грузия: определена бригада арбитров

Австрийские судьи будут работать на матче Лиги наций.

В пятницу, 11 октября, состоится матч между сборными Украины и Грузии в Лиги наций.

УЕФА определился с бригадой арбитров, которые будут работать на поединке.

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Главным арбитром будет 39-летний Юлиан Вайнбергер. На линиях ему помогут Андреас Гайденрайх и Максимилиан Колбич. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Штефан Эбнер.

Матч пройдет Познани на стадионе Enea Arena.

Напомним, Буяльский получил вызов в сборную Украины.

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