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Степаненко и Кабаев не попали в заявку сборной Украины на матч с Грузией

Ребров огласил список футболистов, которые могут сыграть в Лиге наций.
Сегодня, 09:20
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет с Грузией в рамках Лиги наций.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров огласил заявку на поединок.

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Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток (Остин, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - Динамо Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Михаил Мудрик (Челси, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Отметим, что в список не попали футболист Шахтера Тарас Степаненко и игрок Динамо Киев Владислав Кабаев.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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