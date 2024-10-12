Вратарь Грузии рассказал, что помешало отбить удар Мудрика

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили высказался по поводу поражения от Украины (0:1) в Лиги наций.

По словам футболиста, он не справился с ударом Михаила Мудрика из-за газона.

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"Мы должны играть лучше. Сегодня был не футбол – поле вообще не позволяло нам играть. Я не мог хорошо подпрыгнуть даже в момент гола, травы не было и нога была очень скользкой. Если бы не это, я мог бы отбить тот удар.

Я не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией, мы все были готовы, но нам не удалось добиться победы. У нас была хорошая серия матчей, поэтому сейчас команде важно правильно отреагировать на поражение. На мой взгляд, мы должны сохранить единство. Давайте вместе двигаться к цели, которая есть у каждого грузина", - приводит слова вратаря europop.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Украина - Грузия.

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