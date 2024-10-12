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"Просто сделал то, что умею": Мудрик высказался о победном голе в ворота Грузии

Украинец поделился мыслями о своей игре против "крестоносцев".
Сегодня, 01:02
УАФ
УАФ

В рамках 3-го тура Лиги Наций Украина минимально победила Грузию .

Герой матча Михаил Мудрик дал оценку своим действиям и действиям партнеров в поединке против «крестоносцев».

"Я оцениваю этот матч очень положительно, я прежде всего доволен характером нашей сборной. Да, были трудности с полем, было не легко показывать свой футбол. Перед игрой мы с ребятами знали, что сегодня на первый план выйдет борьба: кто больше хочет, кто будет больше прилагать усилий. Считаю, что в этом компоненте мы победили, мы выиграли матч. А противостояние Мудрика и Кварацхелии - это другое".

Мудрик высказался о своем голе в ворота Гиорги Мамардашвили.

"Голы для нападающих всегда важны. Я просто сделал свою работу, то, что я умею делать".

Также Михаил отреагировал на жалобы грузин на состояние газона стадиона в Познани.

"Грузия была недовольна состоянием газона, но я хочу сказать, что мы также были недовольны. У нас есть футболисты, которые хорошо играют на хороших покрытиях. Нельзя все списывать на поле, но тот, кто играл в футбол поймет, что такое хорошее поле, а что - не очень качественное. Для всех были одинаковые обстоятельства", - сказал вингер "сине-желтых“.
 

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