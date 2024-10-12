"Украина нас не переиграла": фуболист Грузии назвал причину поражения в Лиге наций

Защитник сборной Грузии Отар Какабадзе высказался по поводу поражения от Украины (0:1) в матче третьего тура Лиги наций.

По словам футболиста, одна ошибка повлияла на исход встречи.

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"Это очень обидное поражение. Мы знали, что Украина – это очень хорошая команда, но я не могу сказать, что они нас переиграли. Судьбу матча решила одна ошибка. Возможности сравнять счет были, но, к сожалению, мы не смогли их использовать. В каждой игре мы хотим побеждать, но знаем, что не в каждой игре судьба позволит нам это сделать, поэтому мы должны забыть об этом поражении и перейти к подготовке к следующей игре".

Какабадзе раскритиковал газон поля в Познани, где состоялся матч.

"Такое плохое поле на этом стадионе было впервые. Мы не будем обвинять газон в нашей неудаче, потому что мы допустили слишком большое количество ошибок. Однако покрытие повлияло на нас больше, чем на соперника. Мы не вчера начали играть в футбол. В команде все профессионалы, и мы знаем, что не будем выигрывать каждую игру. Мы по-прежнему на первом месте в группе, мы покажем лучшую игру дома на хорошем поле. Все впереди. Мы извиняемся перед фанатами за то, что не смогли их порадовать на этом этапе. Мы постараемся поскорее забыть это поражение. Мы всегда чувствуем вашу поддержку", - приводит слова игрока europop.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Украина - Грузия.

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