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Футбол

Грузинские болельщики спели самую популярную песню про путина в матче с Украиной

Фанаты напомнили миру, кто такой президент рф.
Сегодня, 07:45
Фанаты сборной Грузии / Getty Images
Фанаты сборной Грузии / Getty Images

В рамках третьего тура Лиги наций сборная Украины встречалась с командой Грузии.

Победитель определился благодря одному голу, автором которого стал вингер украинской команды Михаил Мудрик.

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На поединке, который проходил в Польше, присутствовали грузинские фанаты.

Болельщики спели "путин - х**йло" в честь президента рф.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Украина - Грузия.

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