Грузинские болельщики спели самую популярную песню про путина в матче с Украиной

Фанаты напомнили миру, кто такой президент рф.

В рамках третьего тура Лиги наций сборная Украины встречалась с командой Грузии.

Победитель определился благодря одному голу, автором которого стал вингер украинской команды Михаил Мудрик.

Читай также: Ребров: Самое важное было сделать результат. Сегодня это стояло на первом месте

На поединке, который проходил в Польше, присутствовали грузинские фанаты.

Болельщики спели "путин - х**йло" в честь президента рф.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Украина - Грузия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!