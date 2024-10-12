Грузинские болельщики спели самую популярную песню про путина в матче с Украиной
Фанаты напомнили миру, кто такой президент рф.
В рамках третьего тура Лиги наций сборная Украины встречалась с командой Грузии.
Победитель определился благодря одному голу, автором которого стал вингер украинской команды Михаил Мудрик.
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На поединке, который проходил в Польше, присутствовали грузинские фанаты.
Болельщики спели "путин - х**йло" в честь президента рф.
Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Украина - Грузия.
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