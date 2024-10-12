Ребров: Самое важное было сделать результат. Сегодня это стояло на первом месте

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал итоги матча против сборной Грузии.

Напомним, наша команда победила грузинов с минимальным счетом благодаря голу Михаила Мудрика.

Ребров припомнил матч против Чехии, заявив, что команда всегда показывала желание, но сегодня результат был на первом месте.

"Я всегда сконцентрирован на игре, не отвлекаюсь на какие-то побочные факторы. И сегодня, и в прошлом я был сосредоточен на игре. Все игроки, которые вышли, отдали все силы и, самое важное, сделали результат, который сейчас очень важен.

Возможно, вы не видели эту энергию раньше, а я видел. Особенно во втором тайме против Чехии. Мы нанесли 20 ударов, но проиграли игру. Мы за два поединка пропустили пять мячей. Очень трудно побеждать, когда ты пропускаешь трижды.

Поэтому я не удивлен, ведь видел желание игроков. Самое важное было сделать результат. Сегодня это стояло на первом месте. Я благодарен игрокам не только за отдачу, но и за понимание игры и своей роли на поле", - цитирует тренера УАФ.

Напомним, ранее Ребров выделил игру Ивана Калюжного.

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