Шевченко оценил победу Украины над Грузией

В рамках третьего тура Лиги наций сборная Украины обыграла Грузию (1:0).

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил команду с победой.

Читай также: Грузинские болельщики спели самую популярную песню про путина в матче с Украиной

"Спасибо за борьбу! Слава Украине!", – написал Шевченко, опубликовав фотографии украинских футболистов.

Отметим, что это первая победа для Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В следующем туре сборная Украины сыграет с Чехией - матч пройдет 14 октября.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Украина - Грузия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!