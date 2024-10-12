Шевченко оценил победу Украины над Грузией
Глава УАФ отметил игру украинской сборной в Лиге наций.
В рамках третьего тура Лиги наций сборная Украины обыграла Грузию (1:0).
Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил команду с победой.
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"Спасибо за борьбу! Слава Украине!", – написал Шевченко, опубликовав фотографии украинских футболистов.
Отметим, что это первая победа для Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций.
В следующем туре сборная Украины сыграет с Чехией - матч пройдет 14 октября.
Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Украина - Грузия.
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