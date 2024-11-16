"Погодные условия были нелегкие": Мудрик оценил ничью с Грузией
Футболист сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал ничью с Грузией (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги наций.
По словам вингера, команда была готова к плохим погодным условиям.
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"После обыгрыша поднял голову и увидел Довбика. Если бы защитник не сыграл, он бы там расстреливал ворота.
Знали заранее, что будет трудная игра. Погодные условия были нелегкие, мы ментально готовились к этому. Нужно было немного времени, чтобы привыкнуть к полю - и потом уже нормально было", - сказал Мудрик для Суспільне Спорт.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Грузия - Украина.
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