"Очень крепко выступила на Евро": Ребров оценил уровень Албании

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от игры с Албанией в Лиге наций.

По словам специалиста, албанская команда показывает достойную игру.

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"Каждый матч за сборную я помню. К сожалению, я не помню эти голы, но я считаю, что сборная Албании сейчас очень изменилась. Очень много игроков, играющих в топ-чемпионатах, очень много игроков, играющих в Серии А.

Трудно сравнивать эти игры и класс, который сейчас показывает сборная Албании. Они попали на чемпионат Европы, и, я считаю, очень крепко выступали на этом чемпионате".

На чемпионате Европы Албания заняла последнее место в группе с Испанией, Италией и Хорватией, набрав одно очко.

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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