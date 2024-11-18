"Будет очень тяжело": Яремчук высказался о матче против Албании

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о поединке против Албании в Лиге наций.

По словам украинца, команда должна реализовать свои моменты, чтобы добыть победу.

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"Будет очень тяжело, так как мы играем на выезде. Такие матчи всегда трудно даются. Албания — сильная команда. У них очень хорошо работают все линии, от защиты до нападения.

Мы же должны выложиться на полную, чтобы решить исход матча. Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы это сделать. Будем фокусироваться на том, что нам нужна только победа. Если будем атаковать, то создадим голевые моменты, и нужно их реализовывать.

Поэтому завтра нужно показывать свою лучшую игру".

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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