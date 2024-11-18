iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Будет очень тяжело": Яремчук высказался о матче против Албании

Форвард верит, что команде удастся добыть победу.
Сегодня, 20:33
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о поединке против Албании в Лиге наций.

По словам украинца, команда должна реализовать свои моменты, чтобы добыть победу.

Читай также: "Очень крепко выступила на Евро": Ребров оценил уровень Албании

"Будет очень тяжело, так как мы играем на выезде. Такие матчи всегда трудно даются. Албания — сильная команда. У них очень хорошо работают все линии, от защиты до нападения.

Мы же должны выложиться на полную, чтобы решить исход матча. Квалификации игроков сборной достаточно, чтобы это сделать. Будем фокусироваться на том, что нам нужна только победа. Если будем атаковать, то создадим голевые моменты, и нужно их реализовывать.

Поэтому завтра нужно показывать свою лучшую игру".

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Возлюбленная Зинченко вошла в интересный рейтинг жен футболистов АПЛ Возлюбленная Зинченко вошла в интересный рейтинг жен футболистов АПЛ
Скандал дня: в Албании заявили, что русский язык похож на украинский Скандал дня: в Албании заявили, что русский язык похож на украинский
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi идут первыми, B8 вошли в ТОП-20 Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi идут первыми, B8 вошли в ТОП-20
"Очень крепко выступила на Евро": Ребров оценил уровень Албании "Очень крепко выступила на Евро": Ребров оценил уровень Албании
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Возлюбленная Зинченко вошла в интересный рейтинг жен футболистов АПЛ
Лига наций21:20
Скандал дня: в Албании заявили, что русский язык похож на украинский
Киберспорт20:55
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi идут первыми, B8 вошли в ТОП-20
Лига наций20:33
"Будет очень тяжело": Яремчук высказался о матче против Албании
Лига наций20:09
"Очень крепко выступила на Евро": Ребров оценил уровень Албании
Европа20:03
"Мне конец, я больше никогда не увижу своих детей": ветеран сборной Бельгии объяснил, почему ушел из национальной команды
Европа19:27
Бавария потратит огромную сумму, чтобы сохранить в клубе главную звезду
Другие19:01
В результате удара по Сумам погиб мастер спорта
Украина18:30
Тимощук успешно обжаловал решение УАФ в Лозанне
Европа18:10
В Лондоне установили статую лучшего бомбардира в истории Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK