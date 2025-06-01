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Футбол

Лос-Анджелес Смолякова стал последним участником Клубного чемпионата мира

Американский коллектив победил в импровизированном плей-офф.
Вчера, 08:38       Автор: Василий Медвидь

В рамках стыкового матча за право сыграть на Клубном чемпионате мира Лос-Анджелес Артема Смолякова встретился с Америкой.

Команды провели достаточно равный поединок, в котором порадовали голами только после перерыва.

Счет ударом с пенальти открыл мексиканский коллектив. 11-метровый реализовал Брайан Родригес.

Все шло к минимальной победе Америки, но за две минуты до конца основного времени Игорь Жезус восстановил паритет, а в овертайме Денис Буанга принес победу Лос-Анджелесу.

Отметим, что Лос-Анджелес и Америка получили право побороться за путевку на турнир из-за дисквалификации Леона.

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Лос-Анджелес - Америка 2:1

Голы: Жезус, 88, Буанга, 115 - Родригес, 63

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