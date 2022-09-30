Бразильский клуб намерен разорвать контракт с Тайсоном

Интернасьонал не рассчитывает на бывшего футболиста Шахтера и Металлиста.

Бывший полузащитник Шахтера Тайсон в зимнее трансферное окно может покинуть Интернасьонал, за который он выступает после ухода из донецкого клуба.

Как сообщает журналист Radio Grenal Бруно Соарес, руководство клуба рассматривает возможность того, чтобы разорвать контракт с 34-летним футболистом.

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Действующее соглашение рассчитано до апреля 2023 года, но Интернасьонал готово раньше расстаться с футболистом.

В текущем сезоне Тайсон провел 28 матчей за клуб, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами. В последний раз он выходил в старте команды еще в начале июля, а в четырех из семи недавних игр оставался на скамейке для запасных.

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