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Ярмоленко забил восьмой гол в составе Аль-Айна

Украинец помог своей команде одержать разгромную победу в матче чемпионата ОАЭ.
Вчера, 23:15
Ярмоленко в очередной раз отличился за Аль-Айн / instagram.com/alainfcae
Ярмоленко в очередной раз отличился за Аль-Айн / instagram.com/alainfcae

Аль-Айн, возглавляемый Сергеем Ребровым, одержал на выезде разгромную победу 4:1 над Аль-Дафрой в 15-м туре чемпионата ОАЭ.

Непосредственно к успеху гостей приложился украинский вингер Андрей Ярмоленко, который записал на свой счет третий гол своей команды. На 47-й минуте встречи украинец обыгрался с партнером, вышел на ворота и переиграл голкипера.

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Ярмоленко начал этот матч в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

Этот гол стал для украинского вингера уже восьмым в 15 поединках за Аль-Айн в текущем чемпионате ОАЭ. Также на его счету четыре результативные передачи.

На данный момент команда Реброва с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко Аль-Айн

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