Ярмоленко забил восьмой гол в составе Аль-Айна

Ярмоленко в очередной раз отличился за Аль-Айн / instagram.com/alainfcae

Аль-Айн, возглавляемый Сергеем Ребровым, одержал на выезде разгромную победу 4:1 над Аль-Дафрой в 15-м туре чемпионата ОАЭ.

Непосредственно к успеху гостей приложился украинский вингер Андрей Ярмоленко, который записал на свой счет третий гол своей команды. На 47-й минуте встречи украинец обыгрался с партнером, вышел на ворота и переиграл голкипера.

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Ярмоленко начал этот матч в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

هدف عيناوي جميل..

يارمولينكو يسجل الهدف الثالث لنادي العين بعد جملة من التمريرات القصيرة#الظفرة_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/iMPI4s54UY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2023

نهاية المباراة والنتيجة الظفرة 1 والعين 4 #نادي_العين pic.twitter.com/utRPGEKu8S — نادي العين (@alainfcae) February 5, 2023

Этот гол стал для украинского вингера уже восьмым в 15 поединках за Аль-Айн в текущем чемпионате ОАЭ. Также на его счету четыре результативные передачи.

На данный момент команда Реброва с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре балла.