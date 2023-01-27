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Ярмоленко оформил дубль в победном матче Аль-Айна

Украинец напрямую повлиял на то, что его команда разгромила соперника.
Сегодня, 17:19
Андрей Ярмоленко / https://www.instagram.com/alainfcae/
Андрей Ярмоленко / https://www.instagram.com/alainfcae/

В рамках 14 тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн Андрея Ярмоленко, возглавляемый Сергеем Ребровым, принимал в гостях Аджман.

Данная встреча завершилась убедительной победой хозяев поля со счетом 5:1. Еще в середине первого тайма Ярмоленко оформил дубль в течение шести минут.

В перерыве Ребров решил заменить Ярмоленко, который перед самым окончанием первой половины заработал предупреждение.

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Стоит отметить, что по ходу второго тайма при счете 3:1 Аджман мог сократить отставание в счете, получив право на пенальти. Но не использовав такую возможность, гости пропустили еще дважды.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко отметился 7 голами и 4 результативными передачами в 16 матчах за Аль-Айн, который за счет победы поднялся на четвертое место в таблице.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн

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