Ярмоленко восстановился от травмы и сыграл за Аль-Айн

Украинский вингер не выходил на поле с конца февраля.

Украинский вингер Аль-Айна Андрей Ярмоленко восстановился от травмы бедра и принял участие в матче чемпионата ОАЭ.

Команда Сергея Реброва в поединке 21-го тура национального первенства сыграла вничью 1:1 с лидером чемпионата Шабаб Аль-Ахли. 33-летний украинский футболист вышел на поле на 70-й минуте при счете 0:1.

Ярмоленко впервые сыграл с 25 февраля, когда принимал участие в матче за Суперкубок ОАЭ против Шарджи (0:1).

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Эта травма также помешала вингеру сыграть за сборную Украины в поединке отбора на Евро-2024 с Англией (0:2), хотя он и пребывал в расположении национальной команды.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе Аль-Айна 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и пять результативных передач.

Отметим, что на данный момент Аль-Айн занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, отставая от лидирующего Шабаб Аль-Ахли на пять очков.