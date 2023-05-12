Ярмоленко отличился юбилейным голом в сезоне за Аль-Айн

Ярмоленко забил десятый гол за Аль-Айн / twitter.com/alainfcae

В пятницу, 12 мая, Аль-Айн, возглавляемый Сергеем Ребровым, проводит на своем поле заключительный матч в чемпионате ОАЭ против Аль-Батаеха.

Счет в поединке открыл вингер Андрей Ярмоленко. Уже на второй минуте встречи украинец обводным ударом с линии штрафной отправил мяч в сетку ворот соперника.

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Этот гол стал для украинского футболиста десятым в нынешнем сезоне.

العين يتقدم مبكراً..

لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك#دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_البطائح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023

Всего Ярмоленко принял участие в 31 матче в составе Аль-Айна, записав на свой счет также шесть результативных передач.

Отметим, что контракт Ярмоленко с Аль-Айном рассчитан до июня 2023 года и, как сообщалось ранее, клуб не планирует продлевать договор с украинцем.