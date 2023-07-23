Монзуль и нововведение ФИФА: украинка засчитала гол и объяснила стадиону почему

Интересный эпизод произошел во время матча женского ЧМ-2023 Нидерланды - Португалия.

В воскресенье, 23 июля, во время матча первого тура группы Е женского чемпионата мира-2023 между Нидерландами и Португалией было применено новое правило ФИФА, связанное с использованием арбитрами системы VAR.

Этот матч обслуживала бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль.

На 13-й минуте поединка защитница сборной Нидерландов Стефани ван дер Грагт забила первый мяч в противостоянии, но для определения взятия ворот потребовалась система VAR.

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Монзуль в этом эпизоде сначала зафиксировала офсайд, но затем посмотрела видеоповтор, засчитала гол и применила на практике нововведение, огласив по стадиону свое решение.

Согласно новшеству от ФИФА, главный арбитр после использования системы VAR и вынесения своего вердикта должен включить микрофон и объяснить зрителям решение.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей женского ЧМ-2023.

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