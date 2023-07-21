Монзуль и Стрелецкая отработают на матче женского чемпионата мира-2023

Украина будет представлена на женском чемпионате мира, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщает Суспільне, Екатерина Монзуль и Марине Стрелецкая получили назначение на женский мундиаль 2023 года.

Украинские арбитры обслужат матч первого тура группы Е между Нидерландами и Португалией, который пройдет в воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 10:30 по киевскому времени.

В начале 2023 года Монзуль и Стрелецкая попали в список официальных лиц, которые будут работать на женском чемпионате мира. Монзуль была определена в роли главного арбитра, а Стрелецкая - в роли ассистентки.

Стоит отметить, что для Екатерины Монзуль данный чемпионат мира станет уже третьим в карьере (2015, 2019). Для Марины Стрелецкой этот турнир будет вторым - ранее она работала в бригаде Монзуль в 2019 году.

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