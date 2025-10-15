iSport.ua
Шевченко получил должность в ФИФА

Президент УАФ возглавил один из комитетов Международной федерации футбола.
Вчера, 22:28       Автор: Игорь Мищук
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль были избраны в состав постоянных комитетов ФИФА.

Как сообщает официальный сайт УАФ, соответствующее решение было принято согласно поправке в Устав Международной федерации футбола, одобренной на 74-м Конгрессе ФИФА. Речь идет о необходимости реструктуризации постоянных комитетов ФИФА с целью обеспечения участия большего количества ассоциаций-членов в процессах принятия решений, а также привлечения к этим процессам большего количества женщин.

Читай также: УЕФА поздравил Шевченко разблокированными воспоминаниями о каре Фенербахче

Президент УАФ Андрей Шевченко был избран главой Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА.

В то же время глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль стала членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Срок полномочий членов комитетов ФИФА рассчитан на четыре года (2025-2029).

Напомним, что в апреле этого года Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа Андрей Шевченко Екатерина Монзуль

