Шевченко получил должность в ФИФА
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль были избраны в состав постоянных комитетов ФИФА.
Как сообщает официальный сайт УАФ, соответствующее решение было принято согласно поправке в Устав Международной федерации футбола, одобренной на 74-м Конгрессе ФИФА. Речь идет о необходимости реструктуризации постоянных комитетов ФИФА с целью обеспечения участия большего количества ассоциаций-членов в процессах принятия решений, а также привлечения к этим процессам большего количества женщин.
Президент УАФ Андрей Шевченко был избран главой Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА.
В то же время глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль стала членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.
Срок полномочий членов комитетов ФИФА рассчитан на четыре года (2025-2029).
Напомним, что в апреле этого года Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА.
