iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

После отстранения в УПЛ: Монзуль назначена на матч женской Лиги чемпионов

Украинка бригада обслужит еврокубковый поединок.
Вчера, 23:15
Екатерина Монзуль / Getty Images
Екатерина Монзуль / Getty Images

В четверг, 14 декабря, в рамках третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов Бавария примет Аякс.

УЕФА сообщил, что на матче будет работать украинская бригада арбитров.

  • Главная судья: Екатерина Монзуль (Украина)
  • Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко (обе – Украина)
  • Резервный арбитр: Анастасия Романюк (Украина)

Напомним, Монзуль временно отстранили от работы в Украине за ошибку в матче Шахтер - Верес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: УЕФА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Екатерина Монзуль

Статьи по теме

Монзуль и нововведение ФИФА: украинка засчитала гол и объяснила стадиону почему Монзуль и нововведение ФИФА: украинка засчитала гол и объяснила стадиону почему
Монзуль и Стрелецкая отработают на матче женского чемпионата мира-2023 Монзуль и Стрелецкая отработают на матче женского чемпионата мира-2023
Монзуль будет судить матч между Шахтером и Днепром-1 Монзуль будет судить матч между Шахтером и Днепром-1
Нападающего Динамо дисквалифицировали за высказывания в адрес арбитра Монзуль Нападающего Динамо дисквалифицировали за высказывания в адрес арбитра Монзуль
Помочь журналистам

Видео

Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:35
Турнирные таблицы Лиги чемпионов: Манчестер Юнайтед и Севилья вылетели, Реал Сосьедад обошел Интер
Европа00:27
Карим Бензема: статистика-2023/2024
Лига Чемпионов00:20
Участники плей-офф Лиги чемпионов: Копенгаген вышел в 1/8, Реал Сосьедад выиграл группу у Интера
Европа00:15
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Лига Чемпионов00:10
Лига чемпионов: Наполи переиграл Брагу, Копенгаген оказался сильнее Галатасарая
Европа00:06
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Лига Чемпионов00:01
Бенфика вышла в Лигу Европы, добыв невероятную победу над Зальцбургом
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Реал без Лунина добыл волевую победу над Унионом - Кепа пропустил дважды
Лига Чемпионов23:55
Бавария в крайне унылом матче обыграла Манчестер Юнайтед
ММА23:23
Пимблетт: Для меня честь разделись октагон с Тони Фергюсоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK