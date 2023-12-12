После отстранения в УПЛ: Монзуль назначена на матч женской Лиги чемпионов
Украинка бригада обслужит еврокубковый поединок.
В четверг, 14 декабря, в рамках третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов Бавария примет Аякс.
УЕФА сообщил, что на матче будет работать украинская бригада арбитров.
- Главная судья: Екатерина Монзуль (Украина)
- Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко (обе – Украина)
- Резервный арбитр: Анастасия Романюк (Украина)
Напомним, Монзуль временно отстранили от работы в Украине за ошибку в матче Шахтер - Верес.
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Источник: УЕФА