После отстранения в УПЛ: Монзуль назначена на матч женской Лиги чемпионов

В четверг, 14 декабря, в рамках третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов Бавария примет Аякс.

УЕФА сообщил, что на матче будет работать украинская бригада арбитров.

Главная судья: Екатерина Монзуль (Украина)

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко (обе – Украина)

Резервный арбитр: Анастасия Романюк (Украина)

Напомним, Монзуль временно отстранили от работы в Украине за ошибку в матче Шахтер - Верес.

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