Монзуль - новая глава Комитета арбитров УАФ, она будет проверять судей детектором лжи

УАФ объявила о нескольких важных изменениях в украинском футбольном судействе.

Как сообщает пресс-служба организации, Комитет арбитров получил новую руководительницу, которой стала известная украинка Екатерина Монзуль.

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Первыми шагами Монзуль в должности стало решение ввести обязательную проверку на детекторе лжи для судей во время и после завершения сезона, а также процедура жеребьевки для рефери при их назначении на матчи.

Новоиспеченной главе комитета и администрации УАФ поручили разработать процедуру исследования с применением полиграфа и процедуры жеребьевки.

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