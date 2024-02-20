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Определилось место проведения финала Кубка Украины

Поединок за трофей состоится в Ровно.
Сегодня, 16:22
Кубок Украины
Кубок Украины

УАФ определилась с местом проведения финала Кубка Украины.

Как сообщает пресс-служба организации, матч состоится в Ровно на стадионе Авангард. Дата проведения - 15 мая.

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Напомним, что сохраняют возможность побороться за трофей Полесье, Ворскла, Шахтер и Черноморец.

Полуфинальные матчи турнира между этими командами состоятся 3 апреля. Точное время станет известным позже.

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