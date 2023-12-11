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Монзуль и Романов отстранены от работы за ошибку в матче Шахтер - Верес

Судьи были наказаны за скандально назначенный пенальти.
Сегодня, 18:35
Катерина Монзуль / Getty Images
Катерина Монзуль / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Украины Шахтер обыграл Верес (2:0).

Поединок закончился со скандалом из-за действий главного арбитра Катерины Монзуль и арбитр VAR Виталия Романова.

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Комитет арбитров УАФ принял решение временно отстранить судьей от работы. Все дело в том, что в поединке был назначен пенальти за игру рукой, которой не было. Арбитр VAR провел консультацию с Монзуль, однако решение не было изменено.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей УПЛ.

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Источник: УПЛ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Катерина Монзуль

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