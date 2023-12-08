Незасчитанный гол с несуществующего пенальти: Верес не понял действий Монзуль и VAR

Сегодня, 8 декабря, в рамках 17-го тура УПЛ Шахтер обыграл Верес (2:0).

На экваторе встречи главный арбитр Екатерина Монзуль поставила очень спорный пенальти. Мяч в этот момент попал по "пятой точке" защитника Вереса Евгения Шевченко, но бригада VAR под руководством Виталия Романова рассмотрела здесь игру рукой и подтвердила первоочередное решение главной судьи (сама Монзуль смотреть повтор не стала).

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Пробивать 11-метровый взялся Александр Зубков, но он не обыграл голкипера. Тем не менее, на добивании первым был Даниил Сикан, переправивший мяч в ворота. Да и на этом момент не закончился, ведь VAR отменил этот гол (Сикан до удара забежал в штрафную).

А вот соцсети Вереса не поняли, что делали арбитры в эти 3-5 минут.

"50 мин. – Видеоповтор четко подтвердил, что мяч попал в пятую точку Евгения Шевченко! Но даже после консультации с бригадой VAR Екатерина Монзуль назначает пенальти! Фантастика!

51 мин. – Никто не понял решений Екатерины Монзуль! Игры рукой не было, горняки реализовали пенальти, но на табло – 1:0. Разбираемся.

53 мин. - Гол Шахтера после несуществующего пенальти все же не засчитан. Что происходит вообще? Кто понял?", - написали представители ровенского клуба.

Эта победа не позволила Шахтеру подняться в турнирной таблице, "горняки" остались на четвертом месте.

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