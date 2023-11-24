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Президент Вереса выступил с заявлением по поводу открытия в суде дела о банкротстве

Иван Надеин заверил, что деятельности клуба ничего не угрожает.
Сегодня, 15:35
Иван Надеин / НК Верес
Иван Надеин / НК Верес

Президент Вереса Иван Надеин прокомментировал информацию об открытии в суде производства о банкротстве.

Глава "красно-черных" объяснил, что клубу ничего не угрожает, а ровенцы проходят процедуру урегулирования кредиторской задолженности.

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"Никакого банкротства нет. Это нормальный процесс, который никак не отразится на жизни клуба. Общепринятая в мире процедура урегулирования кредиторской задолженности. Футбол - убыточное дело. Абсолютное большинство украинских клубов - убыточны.

Верес - это публичное акционерное общество, сдающее свою аудированную отчетность по международным стандартам. Проходим комплексный аудит финотчетности. За три года деятельности публичного акционерного общества у нас действительно появилась определенная задолженность. Построили поля. Действительно, есть задолженность перед подрядчиком. Но это все урегулировано.

Единственный законный механизм - процедура, в которую мы зашли. Это не объявление банкротства. А процедура, которая будет урегулирована законным способом решением суда. Это оздоровление и восстановление. По этой процедуре мы выйдем без долгов и это будет положительным сигналом для наших акционеров. Признаком, что мы умеем открыто работать с долгами, а не решать этот вопрос под сукном. Уверен, стоимость наших акций на бирже только вырастет", - приводит слова Надеина официальный сайт Вереса.

Ранее Верес официально объявил, что вице-президент клуба Вячеслав Шевчук покинул свою должность.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Иван Надеин

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