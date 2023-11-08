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Верес официально объявил об уходе Шевчука

Специалист намерен баллотироваться в руководство местного футбола.
Сегодня, 14:45
Вячеслав Шевчук / ФК Верес
Вячеслав Шевчук / ФК Верес

Вице-президент Вереса Вячеслав Шевчук покинул свою должность.

По словам украинца, он хочет принять участие в выборах главы Ровенской областной ассоциации футбола, а значит должен уйти из клуба.

"В жизни мне удалось стать профессиональным футболистом и сделать успешную карьеру. Выиграть множество трофеев, играть за национальную сборную и выводить главную команду страны на международный турнир в качестве капитана. После окончания игровой карьеры я получил хорошую возможность попробовать себя в качестве тренера, как в Академии, так и взрослой команде. Позже я встретил невероятных людей в ровенском Вересе, в частности, президента Ивана Надеина и других молодых и амбициозных руководителей, благодаря которым я получил хороший опыт в роли клубного менеджера".

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"Два года назад, попав в народный клуб, у меня было невероятное стремление приобщить свой опыт и знания к развитию юного коллектива. За этот период, считаю, многое удалось: заключен наибольший рекламный контракт с титульным спонсором, улучшены условия быта футболистов, реализованы благотворительные проекты, сформирована сеть профессионального нетворкинга, ведь о Вересе знают и говорят среди профессионалов нашего дела. Я с гордостью и честью представлял красно-черные цвета, сражался за интересы клуба до конца, даже вступая в конфронтацию с друзьями. Ведь Верес был и является для меня моей семьей, моим домом.

Тем не менее, снова приходит время двигаться вперед. Я оставляю должность вице-президента Вереса с целью представления своей кандидатуры на должность председателя Ровенской областной ассоциации футбола. Я хочу менять, хочу реформировать, я хочу улучшать. Приносить футбол во все уголки Ровенщины, открывать новые площадки, привлекать детей к занятиям футболом, собственным примером прививать любовь к игре. Маленький мальчик из Волыни сумел поднять над головой кубки, почему бы и мальчикам из Ровенщины не творить новую историю украинского футбола. Творить ее вместе, двигаться вместе, и жизнь снова отблагодарит тех, кто честно и вдохновенно отдается своему делу", - отметил Шевчук.

Ранее сообщалось, что Эдмар уволился из Металлиста 1925 ради работы за рубежом.

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Источник: ФК Верес
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вячеслав Шевчук

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