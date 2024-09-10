Шевчук объяснил присутствие в сборной Ярмоленко, Степаненко и Сидорчука: Я играл до 37 лет

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук оценил важность пребывания в составе национальной команды "ветеранов" Тараса Степаненко, Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука:

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"Ярмоленко и Степаненко 34 и 35 лет соответственно. Сидорчуку - 33. А я закончил карьеру в 37, а в 36 еще выступал в составе Украины на Евро. И чувствовал я себя прекрасно в плане физики. Играл бы и дальше, если бы не получил травму

Все наши ветераны – великие профессионалы с неоценимым опытом. Да, где-то они уже не так быстры, но, поверьте, Ярмоленко, Степаненко и Сидорчук этой сборной нужны. Не вызвал бы их ребр просто так.

Посмотрим на Луку Модрича. 39 лет ему уже, на секундочку, а он до сих пор играет в Реале. Такому игроку, с таким опытом, не нужно 90 минут времени, ему 10-15 может хватить: вышел на поле, отдал голевую передачу или забил за счет мастерства. Вот и все. Разве такой игрок, пусть и возрастной, лишний? Не вписывается в коллектив?

Возрастные игроки, ветераны еще очень важны для микроклимата благоприятного в коллективе. Об этом тоже не стоит забывать. Списывать Ярмоленко, Степаненко или Сидорчука рано, - заявил Шевчук в комментарии порталу Украинский футбол.

Напомним, что уже сегодня национальная сборная Украины проведет второй матч группового этапа Лиги наций, где наша команда встретится с Чехией. В первом туре подопечные Сергея Реброва неожиданно проиграли Албании.

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