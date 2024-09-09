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"Агрессивная команда": Ребров оценил уровень Чехии, а также поражение от Албании

Специалист посетил пресс-конференцию перед матчем Лиги наций.
Сегодня, 19:17
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный сборной Украины Сергей Ребров высказался о поединке против Чехии в рамках Лиги наций.

По словам специалиста, чешская команда имеет уникальный стиль игры, что делает ее серьзной сборной.

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"Будет совсем другая игра в сравнении с Албанией. Чехия – более агрессивная команда, они играют дома. Мы посмотрели все матчи их. Дома они очень агрессивно действуют, и нам нужно быть к этому готовыми. Будет совсем другая игра.

Мне нравится стиль игры Чехии. Это агрессивный футбол, есть конкуренция и сложно кого-то выделять. Все игроки понимают, как им нужно действовать. Мы это видели на Евро. Но завтра нам нужно смотреть на себя и показывать свой футбол. И нужно показать реакцию после Албании".

Ребров прокомментировал поражение от Албании (1:2).

"Как оценить? Как и Чехия играла против Грузии (1:4). Это уровень сборных, тут собраны лучшие игроки. У нас было преимущество с Албанией, но мы проиграли. Это значит, что команды примерно одного уровня. Так будет и завтра. Я не считаю, что есть какое-то преимущество у Чехии или Украины. Нам нужно показать другой настрой, нужно прореагировать на то, что было с Албанией".

Матч Чехия - Украина состоится во вторник, 10 сентября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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