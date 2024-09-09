Ребров оценил шансы Мудрика сыграть против Чехии

Специалист рассказал про кадровую ситуацию в команде.

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет против Чехии в рамках Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о кадровой ситуации в команде.

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"Мудрик? Сегодня он тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но все игроки здоровы, готовы к завтрашней игре".

Отметим, что Михаил не принимал участия в матче против сборной Албании (1:2).

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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