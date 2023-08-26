Гризманн изъявил желание перебраться в МЛС

Нападающий Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, что хотел бы попробовать свои силы в МЛС.

По словам француза, Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.

"Я слежу за Месси. Лео - лучший в истории. Он собирает стадионы, забивает много голов и выигрывает матчи. Я считаю, что приглашение Месси - это лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола".

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Гризманн признался, что поиграет еще в Атлетико, а затем отправится в МЛС.

"Я всегда говорил об этом. Моя цель - поиграть в МЛС и получать удовольствие от игры. Сначала я хочу войти в историю и выиграли трофеи с «Атлетико», а потом - посмотрим", - приводит слова игрока ESPN.

В минувшем сезоне на счету Антуана 15 голов и 16 ассистов в 38 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона готова арендовать дорогостоящего игрока Атлетико.