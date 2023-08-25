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Барселона готова арендовать дорогостоящего игрока Атлетико

Феликс пополнит стан каталонцев.
Сегодня, 17:50
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Атлетико Жоау Феликс перейдет в ближайшее время в Барселону. Об этом сообщает издание Jijantes FC.

Каталонский клуб готов платить всю зарплату 23-летнему футболисту сборной Португалии во время действия арендного соглашения.

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Главный тренер "сине-гранатовых" Хави лично одобрил данный трансфер. В ближайшее время Барселона официально объявит о переходе.

При этом, каталонцы не намерены платить за аренду Феликса и тем более не готовы прописать опцию выкупа игрока в договор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау феликс

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