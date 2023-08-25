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Жирона Цыганкова и Довбика может подписать защитника Барселоны

Эрик Гарсия может сменить одних каталонцев на других.
Сегодня, 10:28
Эрик Гарсия / Getty Images
Эрик Гарсия / Getty Images

Испанская Жирона раздумывает над усилением линии защиты.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы намерены подписать Эрика Гарсию из Барселоны. Сам футболист не против такого варианта.

Эрик знает, что наставник его потеницально новой команды Мичел ценит его за высокую универсальность и умение играть как в центре защиты, так и в опорной зоне.

Примечательно, что Гарсия может заменить в стане "красно-белых" Ориоля Ромеу, который ушел как раз таки в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эрик гарсия Жирона

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