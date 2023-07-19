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Барселона объявила о возвращении из Жироны своего воспитанника

Ориоль Ромеу спустя 12 лет снова стал игроком "блаугранас".
Сегодня, 10:25
Ориоль Ромеу / fcbarcelona.com
Ориоль Ромеу / fcbarcelona.com

Барселона на своем официальном сайте объявила о возвращении из Жироны своего воспитанника Ориоля Ромеу.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 31-летний полузащитник заключил контракт, рассчитанный на три сезона - до 30 июня 2026 года. Прописанная в договоре сумма отступных за игрока составляет 400 миллионов евро.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, Жирона получила за опытного хавбека пять миллионов евро.

Ромеу является воспитанником Барселоны, где начинал профессиональную карьеру и в структуре которой пребывал с 2004 по 2011 год. После полузащитник выступал за Челси, Валенсию, Штутгарт, Саутгемптон и собственно Жирону.

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В минувшем сезоне хавбек провел в составе "бело-красных" 34 матча, отличившись двумя забитыми мячами.

Отметим, что частью сделки по переходу Ромеу стала аренда в Жирону молодого полузащитника Барселоны Пабло Торре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы Ориоль Ромеу Жирона

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