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Полузащитник Барселоны стал одноклубником Цыганкова

Жирона арендовала молодого хавбека "блаугранас".
Сегодня, 09:48
Пабло Торре / gironafc.cat
Пабло Торре / gironafc.cat

Жирона, за которую выступает украинский вингер Виктор Цыганков, объявила о подписании полузащитника Барселоны Пабло Торре.

Как сообщает официальный сайт клуба, 20-летний футболист следующий сезон проведет в составе "бело-красных" на правах аренды.

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В минувшей кампании игрок принял участие в 13 матчах первой команды Барселоны, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Отметим, что трансфер Торре стал частью сделки по переходу в Барселону из Жироны полузащитника Ориоля Ромеу. Ранее сообщалось, что "блаугранас" согласовали возвращение своего воспитанника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы Жирона

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