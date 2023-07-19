Полузащитник Барселоны стал одноклубником Цыганкова

Жирона, за которую выступает украинский вингер Виктор Цыганков, объявила о подписании полузащитника Барселоны Пабло Торре.

Как сообщает официальный сайт клуба, 20-летний футболист следующий сезон проведет в составе "бело-красных" на правах аренды.

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В минувшей кампании игрок принял участие в 13 матчах первой команды Барселоны, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Отметим, что трансфер Торре стал частью сделки по переходу в Барселону из Жироны полузащитника Ориоля Ромеу. Ранее сообщалось, что "блаугранас" согласовали возвращение своего воспитанника.

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